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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Ocak 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.5066 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.4959 liradan, satış fiyatı ise 29.5174 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.48'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.7432 TL'den yapan euro şu anda 32.7032 TL alış ve 32.7833 TL satış fiyatına sahip.