Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı tarafından memur ve emeklilerin taleplerini tüm Türkiye’de gündeme taşındı.

Memur ve Emeklerimizin beklenti ve taleplerine ilişkin eş zamanlı olarak tüm Yozgat dahil 81 ilde basın toplantıları düzenlendi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, “Başkent Ankara’da Genel Merkezimiz başta olmak üzere tüm illerimizde il temsilcilerimiz ve teşkilat yöneticilerimizin katıldığı basın açıklamaları basın yayın organları ve kamuoyunda geniş yer buldu. Basın açıklamamızda, özellikle 3600 ek gösterge, Yardımcı Hizmetliler, 5510 sayılı Kanundan kaynaklı sorunlar, ekonomik gelişmeler, refah payı ve çalışma hayatı gündeminde yer bulan bir çok konuya değinilirken, ülke genelinde memur ve emeklerimizin sesi olduk” ifadelerini kullandı.