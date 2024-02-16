Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Şubat 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.8033 TL TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.7991 liradan, satış fiyatı ise30.8075 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 33.145 TL'den yapan euro şu anda 33.1376 TL alış ve 33.1525 TL satış fiyatına sahip.