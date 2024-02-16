Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:03 07:26 13:00 15:55 18:24 19:42

Akdağmadeni 05:58 07:22 12:56 15:51 18:19 19:38

Aydıncık 06:01 07:25 12:58 15:53 18:21 19:40

Boğazlıyan 06:01 07:24 12:58 15:55 18:23 19:40

Çandır 06:00 07:23 12:57 15:53 18:22 19:39

Çayıralan 05:59 07:22 12:57 15:53 18:21 19:39

Çekerek 06:00 07:24 12:57 15:52 18:20 19:39

Kadışehri 05:59 07:23 12:56 15:51 18:19 19:38

Saraykent 06:00 07:23 12:57 15:53 18:21 19:39

Sarıkaya 06:00 07:24 12:58 15:54 18:22 19:40

Şefaatli 06:03 07:26 13:00 15:56 18:24 19:42

Sorgun 06:01 07:25 12:58 15:54 18:22 19:41

Yenifakılı 06:02 07:25 12:59 15:56 18:24 19:41

Yerköy 06:04 07:27 13:01 15:57 18:25 19:43