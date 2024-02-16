Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (12)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:03     07:26     13:00     15:55     18:24     19:42

Akdağmadeni    05:58     07:22     12:56     15:51     18:19     19:38

Aydıncık             06:01     07:25     12:58     15:53     18:21     19:40

Boğazlıyan         06:01     07:24     12:58     15:55     18:23     19:40

Çandır                 06:00     07:23     12:57     15:53     18:22     19:39

Yozgat namaz vakitleri 15 Şubat 2024 Perşembe Yozgat namaz vakitleri 15 Şubat 2024 Perşembe

Çayıralan            05:59     07:22     12:57     15:53     18:21     19:39

Çekerek              06:00     07:24     12:57     15:52     18:20     19:39

Kadışehri            05:59     07:23     12:56     15:51     18:19     19:38

Saraykent           06:00     07:23     12:57     15:53     18:21     19:39

Sarıkaya              06:00     07:24     12:58     15:54     18:22     19:40

Şefaatli                06:03    07:26     13:00     15:56     18:24     19:42

Sorgun                06:01     07:25     12:58     15:54     18:22     19:41

Yenifakılı            06:02     07:25     12:59     15:56     18:24     19:41

Yerköy                06:04     07:27     13:01     15:57     18:25     19:43

Kaynak: Haber Merkezi