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Yeni yılın başlangıcında akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Vergi artışları, özellikle benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Sektörle ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 3 Ocak Çarşamba günü benzin ve motorine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı bekleniyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergilere yapılan zamlarla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak, 22 Aralık tarihinden itibaren motorine 1 lira 61 kuruşluk bir zam yapılırken, 20 Aralık'ta benzine 1 lira 48 kuruşluk bir zam gerçekleşmişti.

Sektör kaynaklarına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık ÖTV zammı yapılacak. Bu gelişmelerle birlikte, 1 Ocak itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

YOZGAT (MERKEZ) AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 35,37

Motorin: 38,08

LPG: 18.91

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI (1 OCAK)

Benzin: 34.45 TL

Motorin: 37.09 TL

LPG: 18.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 34.50 TL

Motorin: 37.15 TL

LPG: 18.18 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 35.17 TL

Motorin: 37.77 TL

LPG: 18.22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 35.35 TL

Motorin: 38.01 TL

LPG: 18.27 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Ancak, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilir.