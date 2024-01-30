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Yozgat’ta araç sahiplerini endişelendirecek bir durum yaşandı. 30 Ocak tarihi itibariyle akaryakıt fiyatlarına yapılan zam, milyonlarca araç sahibini etkisi altına aldı.

Motorinin litre fiyatına yapılan zam tabelalara yansıdı. Akaryakıt istasyonlarında motorinin litresi 42 lirayı aştı.

Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan bu artışın temel nedenleri arasında Brent petrolün 82 dolar seviyelerine çıkması ve dolar kurundaki sürekli değişim yer alırken motorinin litresine 1 lira 38 kuruş daha zam yapıldı. Tabelaların değişmesiyle birlikte motorinin fiyatı 42 lirayı aştı.

Motorin fiyatları, 30 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 40 kuruşluk bir zamla karşılaştı. Bu durum, 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren son 10 günde motorin fiyatlarına toplamda 2 lira 65 kuruşluk bir zam yapıldığını gösteriyor. Sektör kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bu süre zarfında motorin fiyatlarındaki artışlar dikkat çekiyor.

Araç sahipleri, bu son gelişmeler ışığında yakıt giderlerindeki artışla başa çıkma konusunda yeni önlemler düşünmek zorunda kalabilirler. Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına olan etkisi, gelecekte de dikkatle takip edilecek gibi görünüyor.