Yozgat’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında din görevlilerine seminer verildi.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya din görevlilerini bilgilendirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması amacıyla ulusal ölçekte “Su Verimliliği Seferberliği” başlatıldı.
Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarının korunması için su kaynaklarında “Sıfır kayıp” ilkesiyle su verimliliği konusunda Yozgat’ta görev yapan din görevlilerine eğitim verildi.Kaynak: Hakan Demirbaş