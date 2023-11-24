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Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretlere Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran ve Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur katıldı.

İl olarak MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden belediye başkanları daha sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ile Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret ettiler.

ÇALIŞMALAR ANLATILDI

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye ilçe ve beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren başkanlar, fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, yapmış oldukları çalışmalarda ve görevlerinde başkanlara başarılar diledi.

SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİLER

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ziyaretlerinden sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ile Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret eden başkanlar yerel seçimler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

31 Mart seçimleri hakkında görüşme yapan başkanlar, yaklaşan yerel seçimler ile ilgili değerlendirme yaptılar.