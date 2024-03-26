Şehrin belirli yerlerinde açılan stantlarda vatandaşların zekat, fitre ve diğer bağışlar kabul ediliyor.

Stantlar hakkında bilgi veren İl Müftüsü Ali Gülden, “İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca TDV zekât, fitre ve bağış standımızı kurduk. Türkiye Diyanet Vakfımız Dünya’nın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olduğu yardımların bir parçası olarak şu anda Türkiye’mizin bütün illerinde olmak üzere Yozgat'ımızda da vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin zekât, fitre ve bağışlarını emin ellerle alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şu anda Yozgat merkezde Çapanoğlu Büyük Camii önü ve kent meydanı PTT önünde açılan standlarımız Arefe gününe kadar açık kalacak. Diyanet İşleri Başkanlığımız 2024 yılı Fitre miktarını 130 TL olarak belirlemiştir. Vatandaşlarımızın TDV Yozgat Şubemiz tarafından açılan standlara zekât, fitre ve diğer bağışlarını bekliyoruz" dedi.

Müftü Ali Gülden, vatandaşların fitre ve zekat bağışlarını telefona “2177” yazarak SMS yolu ile veya TDV sitesindeki online bağış sisteminden ve 0312 416 90 00 çağrı merkezi sistemi ile de bağış yapılabileceği bildirildi.