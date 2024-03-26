Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özel ağaçlandırma başvuruları Nisan ve Eylül ayı içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı bildirildi.

Yozgat'tan da başvuruların kabul edileceği özel ağaçlandırma başvuruları hakkında Orman Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada, “Bozuk (boşluklu kapalı) ve açıklık vasıftaki Devlet ormanlarında yapılacak olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları, ilgili mevzuatı gereğince her yıl Nisan ve Eylül ayı içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ancak gelinen aşamada, 2023 Eylül ayı müracaat dönemi ile birlikte bugüne kadar yapılan toplam müracaatların değerlendirilmesi yapıldı” denildi.

Yapılan açıklamada, “Değerlendirme sonucunda İnceleme ve değerlendirmesi devam eden başvuruların bir an önce neticelenmesinin elzem olması ve müracaatların yoğun olduğu illerde yeni müracaat alınması durumunda bir kısım çakışmalara sebebiyet verilme ihtimali de dikkate alınarak toplam başvurular içerisindeki yoğunluklarının ve illerin potansiyel ağaçlandırma alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu; Ağrı, Iğdır, Kırşehir, Ardahan, Kars, Hakkari, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Sivas, Gümüşhane, Muş, Bayburt, Amasya, Tokat, Yozgat, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Tunceli, Çorum, Erzincan, Bitlis, Van, Siirt, Konya, Aksaray, Mardin, Karaman, Batman, Şırnak, Ankara, Niğde, Artvin ve Afyonkarahisar illeri haricindeki diğer tüm iller 2024 Nisan ayı başvuru döneminde, Devlet ormanlarında yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatlarına kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.