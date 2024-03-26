Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren flaş karar! Evinde klima, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaları bulunan kişiler yandı.

Son zamanlarda artan şikayetlerin ardından, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir karar açıklandı. Evinde klima, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaları bulunanlar için gürültü konusunda yeni düzenlemeler getiriliyor.

Yaklaşan sıcak yaz mevsimiyle birlikte klimaların tam kapasiteyle çalışmasıyla binalarda artan klima gürültüsü şikayetleri göz önüne alınırken, yüksek sesle çalışan çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşyalar da benzer şekilde değerlendirilecek. Tek bir komşu şikayeti dahi ciddi sonuçlar doğurabilir.

23 BİN TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK!

Bu yılın sıcaklık rekorları kırılması beklenirken, komşuların gürültü şikayetlerine dayanarak maddi zorluklarla karşılaşabilecekleri vurgulandı.

2024 yılında gürültü şikayetlerine uygulanacak para cezası 7.667 TL olarak belirlenirken, klima ve beyaz eşya gürültüsü için bu miktar 3 katına çıkartılabilecek. Bu da sorunu çözmeyen ev sahipleri ve kiracılar için toplamda 23.001 TL'lik bir para cezası anlamına geliyor.

ANKARA BAROSU AVUKATLARINDAN UYARI!

Konuyla ilgili olarak Ankara Barosu avukatları, milyonlarca vatandaşı uyardı. Apartman yaşantısını zorlaştıran sorunlarla karşılaşıldığında, ilk adım olarak nazik bir şekilde komşuların uyarılması önem taşıyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIMLAR

Eğer nazik uyarılar sonuç vermezse, apartman yönetimiyle iletişime geçmek ve yardım talep etmek önemlidir. Apartman yönetimi, kuralları ihlal eden komşulara yazılı ihtar gönderebilir.

Şikayetçiler, gürültü yapan komşuların rahatsızlık verdiğini kanıtlayarak sulh hukuk mahkemesine başvurarak tedbir kararı alabilirler. Ancak bu süreçte dava masrafları şikayetçi tarafından karşılanmalıdır. Alınan tedbir kararına rağmen komşu gürültüsü devam ederse, savcılığa şikayette bulunulabilir.

YÜKSEK SESLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR DA DİKKATE ALINACAK

Ayrıca, klima yanında yüksek sesle çalışan çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi elektronik cihazların da şikayet konusu olabileceği unutulmamalıdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bu tür gürültülere en fazla 5 desibele kadar izin vermektedir ve belirlenen seviyenin üzerindeki gürültülere para cezası uygulanmaktadır.