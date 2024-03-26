Yozgat'ta yaz aylarının meyvesi çilek, pazar yerlerindeki tezgahlarda boy gösteriyor.

Sevenleri uzun zamandır bekledikleri çileklerin tezgahlardaki yerini almasını heyecanla karşılıyor.

Yozgat'ta çileklerin kilosu 80 TL'den satılıyor ve bu yüksek fiyat, bazı alıcıları düşündürüyor.

Çilekler, Yozgat pazarlarında göz kamaştırıcı bir görüntü sergiliyor. Kendine özgü kokuları ve lezzetleriyle müşterileri cezbetmeye devam ediyor.

Sarraflar Caddesi'nde çilek satan Celalettin Satılmış, " Mis kokulu, lezzetli çileklerimizi tezgahlarda yerini aldı. Taleplerimiz şuan için iyi durumda. Fiyatlar yüksek karşılanmıyor" şeklinde konuştu.

Diğer yandan, çilek almak isteyen bir vatandaş, "Çileğin kilo fiyatı 80 lira. Canım çekti almak istedim ama fiyatlar çok yüksek gibi görünüyor. Sanırım tane tane almak zorunda kalacağız" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.