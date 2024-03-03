Eski nüfus cüzdanları ve ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlar için tarihler belli oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yozgat İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen, “Eski nüfus cüzdanı ve 1 Ocak 2016 öncesi alınan ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımız için Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden gelen açıklama ile eski nüfus cüzdanların 2024 Haziran ayı sonuna kadar değiştirilmesi istenildi. 1 Ocak 2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerinde ise son değişim tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirtilmiştir. Eski Nüfus cüzdanlarını ve ehliyetlerini değiştirme isteyen vatandaşlarım son tarih gününü beklemelidir. Son günlere doğru yoğunluk oluşmaması için biran önce değiştirilmesi daha uygun olacaktır” dedi.

“YENİLEME TARİHİ 10 YIL”

TC Kimlik Kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Eski kimlik kartlarının yenileme işlemleri 2024 Haziran ayının sonuna kadar devam edecek.

“SON TARİH 31 ARALIK”

Ehliyet yenileme işleminde İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak.

Başvuru süreçlerinin tekrar uzatılmayacağını belirten Yozgat İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen, “Eski kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevu gününde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğümüzden kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz” dedi.

Ehliyet yenilemede gerekli evraklar ve ücretler hakkında bilgi veren Müdür Şen, “1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımız 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden veya nüfusmatiklerden vatandaşlarımız randevu alabilir. Randevuya gelen vatandaşlarımız yanlarında, kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan adli sicil belgesi getirmeleri gerekmektedir. Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret ise 15 liradır. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret bin 220 liradır. 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet almış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 lira yenileme ücreti öderler. Yeni tip ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında bin 220 lira harç ile değerli kağıt ve vakıf payını öderler” şeklinde konuştu.