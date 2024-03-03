Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle Yeşilay Haftası kutlanıyor. Hafta boyunca tüm Türkiye’deki Yeşilay şubeleri, çalışanları, yüz binlerce gönüllü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) birlikte toplumun bağımlık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor. Yozgat’ta ise bu kapsamda bir taraftan ziyaretler diğer taraftan ise etkinlikler yapılmaya başlandı.

İLK ZİYARET VALİ ÖZKAN’A

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Şube Başkanı Ertürk yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunurken Vali Özkan ise bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

YEDAM SERGİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Ertürk, gönüllü üye sayısının 850’ye ulaştığını, kurum ziyaretleri ve farkındalık oluşturacak eğitimlerin ise devam ettiğini söyledi. Ertürk ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi kısa adıyla YEDAM’ın faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Geçtiğimiz haftalarda YEDAM tarafından düzenlenen YEDAM Atölye Sergisi’nin ise oldukça dikkat çektiğini söyleyen Ertürk, bu serginin aynı zamanda YEDAM’ın ne kadar etkili olduğu ile birlikte başarısını gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

ÇOK SAYIDA DANIŞAN BAĞIMLIKLIKTAN KURTULDU

Ertürk, “Kasım 2021 yılından bugüne çok sayıda danışana hizmet veren YEDAM bu süreçte çok sayıda danışanın bağımlılıktan kurtulmasını sağladı. Bağımsız hayatı tercih eden çok sayıda danışanlar ise hayatlarında açtıkları tertemiz sayfayı YEDAM atölyesinde pekiştirdiler. Bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek için danışanlar tarafından Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla, YEDAM atölyesinde tasarlanıp hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi kamuoyunun dikkatini çekti. YEDAM bünyesinde oluşturacağımız spor atölyesi ile daha etkili olmayı hedefliyoruz” dedi.

VALİ ÖZKAN ŞEHRİN HUZURUNA DİKKAT ÇEKTİ

Vali Mehmet Ali Özkan ise Yozgat’ta bağımlılıkla ilgili problemleri bildiğini, sağlık, emniyet ve jandarma verilerini yakından takip ettiğini söyledi. Geriye dönük bu konuda arşivlerdeki verileri de incelediğini belirten Vali Özkan, özellikle şehrin huzurunun korunmasına gösterdiği hassasiyete vurgu yaptı ve bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Vali Özkan, Yozgat Yeşilay Şubesi’nin faaliyetleri arasına aile hekimleri, cezaevi ve denetimli serbestlik gibi bu yerleri dahil edip, ağırlık verilmesini istedi.