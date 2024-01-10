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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı Şok Asayiş Uygulaması -32 denetimi yapıldı. Denetimlere 62 ekip 170 personel görev aldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “09 Ocak 2024 Salı günü saat: 20.00-22.00 saatleri arasında Şok Asayiş Uygulaması -32 adı altında; 62 ekip 170 personelin katılımıyla bin 491 şahıs, 33 yabancı şahıs, 411 araç sorgulanmış, 21 Araç sürücüsüne 64 bin 959 lira cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edilmiş, 1 aranan şahıs yakalanmış, 3 yoklama bakaya kaçağı şahsa tutanak tebliğ edilmiş, 78 umuma Açık işyeri denetlenmiş, 9 metruk bina, 27 park bahçe, 16 okul ve çevresi kontrol edildi” ifadelerine yer verildi.