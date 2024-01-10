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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin ve Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şafak Etike’nin atölye çalışmaları ve büyük emekleri sonucunda “Genç Baskı Gazetesi” yayın hayatına başladı.

Büyük bir emek ile hazırlanan, uzun süre uğraşlar verilen ve yayın hayatına başarı ile başlayan Genç Baskı Gazetesi’nin hazırlık süresinde Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker, tasarım noktasında gençlere destek oldu.

TANITIM VE PROGRAM DÜZENLENDİ

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmaları ile yoğun gayretleri sonucu yayın hayatına başlayan Genç Baskı Gazetesi’nin tanıtımı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İletişim Fakültesi'nde düzenlenen programa Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şafak Etike, Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“GELECEĞİN GAZETECİLERİ”

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün iletişim camiamız ve gazeteciler açısından anlamlı ve önemli bir gün olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin tüm bölümleriyle örnek gösterilen bir İletişim Fakültesi haline gelmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmaları sonucu yayın hayatına başlayan “Genç Baskı Gazetesi”nin bu anlamlı günde ilk sayısının çıkmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, konuşmasının devamında, “Geleceğin gazeteci adaylarının ve onların eğitiminde emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyor, kar kış yağmur çamur demeden özveri ile sahada emek vererek çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Rektör Yaşar’ın konuşmasından sonra Genç Baskı Gazetesi’nde emeği geçenleri temsilen; İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural, İletişim Fakültesi Sekreteri Yakup Arıkan, İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Turan Ulaş ve Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Program pasta kesimi, İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmaları sonucu yayın hayatına başlayan “Genç Baskı Gazetesi”nin tanıtımı ve müzik dinletisi ile sona erdi.