1900’lü yılların başlarında Yozgat Lisesi öğrencilerinin müzik eğitimi için Fransa’dan gönderilen ahşap ve hava körüğü ile çalışan asırlık piyano görenleri tarihi yolculuğa çıkartıyor. Döneminde üç adet üretilen ve biri Yozgat’a gönderilen ahşap piyano, 1930’lu yıllarda Yozgat Lisesi öğrencilerinin müzik eğitiminde kullanıldı. 1980’li yıllarda tarihi lisede gerçekleştirilen onarım çalışmaları sırasında lisenin deposunda bulunan piyano, 1985 yılında Yozgat Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne gönderilerek sergilenmeye başlandı. Hava körüğü ile çalınan, keman, saksafon, kavalsen sesi gibi farklı sesler çıkarabilecek tuşların da yer aldığı piyano üzerinde 16 ülkeden alınan kalite nişaneleri bulunuyor.

Yozgat Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Cihat Çakır, “Müzemizde Fransa’dan o dönemde ülkemize üç adet gelen ve bunlardan birisi de Yozgat’ta olan piyanomuz mevcut. Piyanomuzun 1930’lu yıllarda tarihi Yozgat Lisesi'nde olduğunu biliyorduk. Piyanomuz lisenin restorasyonu sırasında 1980’li yıllarda deposunda bulunmuş. Akabinde de piyano müzemize kazandırılmış. Piyanomuz ahşaptan yapılma ve şu anda çalışır vaziyette değil. Amacımız maharetli ustaların elinde piyanomuzu tekrar çalıştırılabilir hale getirmek” dedi. İHA