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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerköy İlçe Başkanlığı tarafından şehitler için anma etkinliği düzenlendi.

Belediye Düğün salonundan gerçekleşen programa, MHP Yerköy ilçe başkanı Şevket Kalkan, belediye başkan aday adayları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

MHP Yerköy ilçe başkanı Şevket Kalkan yaptığı açıklamada, “Şehitlerimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını feda ettiler. Onların aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Program kapsamında, şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi.