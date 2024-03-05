Taştan, Yozgat'ın geleceği için önemli olan bu seçimler kapsamında, Kadastro 22 Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Seçim ziyaretleri sırasında projelerini anlatan Taştan, Belediye Başkanı seçilmesi halinde Yozgat halkına layık olmak için elinden gelen her türlü gayreti ve çabayı göstereceğini belirterek destek istedi.

Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü ziyaretinde gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Taştan’ın Seçimlere sayılı günler kala yapılan bu ziyaretleri Yozgat'ta geniş bir kesime ulaşmayı amaçladığının ve seçim çalışmalarında etkili bir strateji izlediğinin göstergesi oldu.

Yozgat'ta gerçekleştirdiği ziyaretler ve etkileşimlerle, Mustafa Görkem Taştan'ın seçim öncesi halkla iç içe bir kampanya yürüttüğü görülüyor.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan’ın bu yoğun seçim çalışması, Yozgat halkının beklentilerine yanıt verme ve şehrin geleceğine dair umutlu bir vizyon sunma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.