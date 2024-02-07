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Yerel seçimlerin görüşüldüğü toplantıya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Necdet Yavuz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, “31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır” dedi.

Polis ve jandarma teşkilatının seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmayı hassasiyetle yürüttüğünü ifade eden Vali Özkan, “Oy verme günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimiz mesai mefhumu gözetmeden görevleri başında olacaklardır” diye konuştu.

Toplantı sonunda, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.