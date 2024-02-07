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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu tarafından saldırı ile alakalı bir açıklama yapıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi: “Sorgun İlçe Stadyumu'nda 03 Şubat 2024 tarihinde oynanan Sorgun 1071 Spor ve Yozgat İl Özel İdare müsabakasında, Hakemi Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz’e yönelik Sorgun 1071 Spor Kulübü Başkanı Muhammed Enes Telli ve babası Yusuf Telli, Sorgun 1071 Spor Kulübü oyuncuları Ümit Al, Osman Çuluk, Ahmet Emin Aldaş ve bazı taraftarlar tarafından sözlü ve filli saldırıya uğrayarak darp edilmiştir. Müsabaka sonunda polis ekipleri nezaretin de soyunma odasına giden hakemlerimiz, hakem odasının bulunduğu koridorda Sorgun 1071 spor Kulübü Başkanı Muhammed Enes Telli ve babası Yusuf Telli tarafından darp edilirken, Sorgun 1071 Spor Kulübü oyuncuları Ümit Al, Osman Çuluk, Ahmet Emin Aldaş ve bazı taraftarlarca da sözlü tehdit ve hakarete maruz kalmıştır. Olay esnasında kameralara yansıyan görüntülerde de anlaşılacağı üzere hakem ekibi saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Olay sonrası Sorgun Devlet Hastanesinde hakemlerimizin tedavileri yapılmış ve yaralanmalarına ilişkin adli raporlar düzenlenmiştir. Organize şekilde planlanan bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi olarak sonuna kadar hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade eder, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın yasal ve idari sürecini yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.”