Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen sergiye Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Açılışta bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, serginin oluşmasında büyük emek veren Öğretmenlere Kıymet Duyar ve Peruze Didem Fidan’ı tebrik etti.

Altınkaynak açıklamasında, “Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Özel Eğitim Öğretmenlerinin kendi eserleri olan sanat eserlerini sergilediler. Öğretmenlerimizin yaptığı eserleri öğrencilerimizin müzikleri eşliğinde sergilemek istediler. Valiliğimiz bünyesinde fuaye salonunda bu sergimizi sergilemiştik. Valimizin talimatlarıyla bu eserlerin Yozgat halkının da görmesini istemesi nedeniyle Cumhuriyet meydanında sergi açılışın yapmış bulunmaktayız. Emeği olan öğretmenlerimize, onları yüreklendiren okul yöneticilerimize ve emeklerini esirgemeyen sevgili öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuştur diyen Mustafa Kemal’in izinde sayın valimizin önderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu sınıf öğretmeni Peruze Didem Fidan, “Bu güzel sergimizi müzikle birleştirmek istedik. Valimizin emriyle birlikte Milli Eğitim Müdürümüzün katılımıyla da çok güzel açılış gerçekleştirdik. Sergimizin özelliği Kıymet hocamla amatörce resimle uğraşmamız bunların kağıtlara yansıtabilmemiz sınıf olarak ta flütçüler ve piyanocularımız katıldı. Bu arkadaşlarımız özel eğitim öğrencileri değil tamamen devlet okulunda, devlet öğretmeni tarafından müzikal ve resim dersi alan öğrenciler. Bu sergimizi de halkımızla paylaşmak istedik” diye konuştu.

Özel Eğitim Öğretmeni Kıymet Duyar ise, “Bu çizdiğimiz resimler tamamen amatör resimler günlük yaşamın kattığı bazı duyguları resmimize yansıtmaya çalıştık. Öğrencilerimizde müzikleri ile birlikte bize eşlik ettiler. Didem hocamızın emekleriyle hiçbir özel ders almadan ve kurs almadan tamamen kendi emekleri ve bunu müziği resimle birleştirmeyi hedefledik. Valimizin emirleri doğrultusunda Yozgat halkına sunduk Milli Eğitim Müdürümüzün katkıları ve destekleriyle, okul müdürümüz Vehbi Candemir’in sonsuz destekleriyle halka açmak istedik bu eserleri halkımızda görsün. İnsanlarımıza, çocuklarımıza öncülük ederiz daha farklı işler yapabiliriz, cesaretlendirmek istedik güzel bir çalışma oldu” dedi.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu müdürü Vehbi Candemir, “Öğretmenlerimiz bu tür çalışmalarını çocuklarımızla beraber derslerinde de yapıyorlardı. Bizlerde böyle güzel bir sergi düzenleyelim istedik. Bu durumu İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimize ilettik ve güzel bir sergi açtık. Öğrencilerimize örnekler oluyor. Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze, Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi ve ekip olarak ekip olarak ta bunu başardığımızı düşünüyorum” dedi.