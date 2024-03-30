Bakanlık emekliler için düğmeye bastı. Birçok kalemde uygulanacak tarifeler belli oldu.

Yüksek enflasyonun etkisiyle zor günler geçiren emekliler, hükümetin atacağı adımları merakla bekliyor. Maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıktı ancak ay sonunu zor getirmeye devam ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirmek için çalışmaların yapıldığına dair sinyaller verdi. Bu doğrultuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı emekliler için hayatlarını kolaylaştıracak özel kampanyalar üzerinde çalışıyor.

Yeni yapılacak olan düzenlemeye göre emeklilerin hayatını rahatlatacak özel kampanyalar için çalışma yapılıyor. Bu kapsamda ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona kadar pek çok alanda indirimler devreye alınacak.

Ulaştırma Bakanlığı'nın emeklilere özel olarak planladığı kolaylıklar arasında şunlar yer alıyor:

SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM

Emeklilere yüzde 50'ye varan indirimler sunularak, uygun fiyatlarla sosyal tesislerden yararlanmaları sağlanacak.

MOBİL OPERATÖRLERLE EK İNDİRİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mobil operatörlerle iş birliği yaparak emeklilere özel indirimler sunacak. Engelli, gazi ve şehit yakınlarına sağlanan yüzde 25 ek indirim, diğer emekliler için de geçerli olacak.

TARIM KREDİ KARTI

Tarım Kredi Kooperatifleri, emeklilere özel bir kart sunarak, ülke genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında kullanılabilecek. Bu kart ile belirli ürünlerde ek indirimler sağlanacak.

HIZLI TRENLERDE İNDİRİM

Demiryoluyla seyahat eden emeklilere yüzde 10 indirim sağlanacak. Ticari hatlarda, yüksek hızlı trenler de dahil olmak üzere indirim uygulanacak.

KARGO HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Maaş alan emekliler, PTT Kart ile yapacakları alışverişlerde nakit iade avantajının yanı sıra PTT Kargo hizmetlerinden yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler.