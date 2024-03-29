Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulunda İnsani Değerler Eğitiminin ilki düzenlendi.

İnsani Değerler Eğitimi kapsamında Yozgat Meslek Yüksekokulunda öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Vatan sevgisi, bağımsızlık, duyarlılık, dayanışma, dürüstlük, adil olma, hakkaniyet, dayanışma, işbirliği, trafikte davranış adabı, aile içi ilişkiler, bilinçli tüketim ve insani değerler ile ilgili Yozgat İl Müftülüğü Şube Müdürü Yusuf Özel tarafından gerçekleştirilen seminere öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

İnsani Değerler Eğitimi kapsamında iki hafta da bir düzenlenmesi planlanan seminerler dizisinin ilki olan bu program sonunda Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir programa sağladığı değerli katkılardan dolayı konuğumuza teşekkür belgesi takdim etti.