31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat merkezde Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AK Parti’nin arasında geçen seçim ilçe ve beldelerde aynı şekilde oldu.

Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlar ile birlikte 13 ilçeden 7 ilçeyi MHP, 5 ilçeyi AK Parti alırken 1 ilçeyi de Yeniden Refah Partisi aldı.

22 beldeden ise 12 beldeyi AK Parti, 7 beldeyi MHP, 1 beldeyi Yeniden Refah Partisi alırken 2 belde seçmiş olduğu partiler ile dikkat çekti.

36 BAŞKAN SEÇİLDİ

Yozgat’ta 3 parti arasında geçen seçim heyecanı ilçe ve beldelere de aynı şekilde yansıdı. 13 ilçesi ve 22 beldesi bulunan Yozgat, merkez dahil 36 belediye başkanı seçti. Seçilen belediye başkanlarının 17 belediye başkanı AK Parti’den, 14 belediye başkanı MHP’den, 3 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi’nden olurken 1 belediye başkanı Büyük Birlik Partisi’nden, 1 belediye başkanı da Memleket Partisi’nden oldu.

2 BELDE DİKKAT ÇEKTİ

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar ile birlikte 2 belde seçimi dikkat çekti. 3 parti arasında geçen seçimde sadece 2 belde farklı partileri seçti.

Bahadın ve Gülşehri beldesi Yozgat’ta 3 parti arasında geçen seçim heyecanın yanı sıra farklı partileri seçti.

Bahadın beldesi Memleket Partisi Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nu, Gülşehri beldesi Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı Şakir Yıldırım’a oy verdi.

Bahadın beldesi Memleket Partisi Belediye Başkanı Adayı Sami Eroğlu yüzde 41,99 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

Öte yandan Gülşehri beldesi Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı Adayı Şakir Yıldırım yüzde 30,90 oranında oy olarak belediye başkanı seçildi.