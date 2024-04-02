Milletvekili Sedef, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2024 yerel seçimlerinde Yozgat'ta teşkilatlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvelerini toplamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 7 ilçe ve 7 belde belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak, halkımızın teveccühünü ve desteğini almış bulunmaktayız. 9 olan il genel meclisi üye sayımız ise 16 ‘ya yükselttik” dedi.

“BİRİNCİ PARTİ OLDUK”

Yozgat’ta belediye seçimlerinde birinci parti olduklarını belirten Sedef, “Bu başarı, partimize olan güvenin ve bizlerin de TBMM ve sahada özverili çalışmalarımızın bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Yozgat'ın her köşesine yayılan teşkilatlarımızın sahadaki etkinlikleri ve halkımızla kurduğu sıcak ilişkiler, bu zaferin temel taşlarından biridir. Halkımızın ve teşkilatlarımızın sesine kulak vererek Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin önderliğinde, doğru adaylarla hemşerilerimizin huzuruna çıktık” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN TERCİHİNE SAYGI DUYUYORUZ”

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşın vermiş olduğu karara saygı duyduklarını söyleyen Sedef şu ifadeleri kullandı; “Yozgat merkez Ömer Açıkel ile çıktığımız yolda az bir fakla ikinci parti olmasını başardık. Kazanmak istedik, çok çalıştık ancak hemşerilerimizin tercihine de saygı duymaktayız. Akdağmadeni ilçemizde adayımız Nezih Yalçın, Oluközü beldesinde Hasan Aydınsoy, Aydıncık Baydiğin beldesinde İmdat Ceylan, Boğazlıyan Sırçalı beldesinde Mustafa Parlak, Yamaçlı beldesinde ise İbrahim Özsoy, Çayıralan ilçemizde Ahmet Kaygısız, Konuklar beldesinde Oğuzhan Karaca, Çandır ilçemizde Ertan Eroğlu, Çekerek ilçemizde Üzeyir İnce, Saraykent ilçemizde Ahmet Köroğlu, Sorgun ilçemizde Erkut Ekinci, Doğankent beldemizde Ulvi Akdemir, Eymir beldemizde ise Sinan Yanar, Yenifakılı ilçemizde 3 oy farkla (itiraz süreci devam etmektedir) Musa Sarıaslan halkımızın teveccühüyle belediye başkanı seçilmiştir. Bu önemli başarımızı yerel ve ulusal basınımız aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.”

“VAR GÜCÜMÜMZLE ÇALIŞTIK”

‘MHP olarak, Yozgat'ın kalkınması ve refahının artması için var gücümüzle çalışacağımızı belirtmek istiyoruz’ diyen Sedef, “Halkımızın bize verdiği yetkiyi layıkıyla kullanacak, şeffaf yönetim anlayışımızla herkesin katılımının sağlandığı, her insanımıza eşit hizmet ulaştıran belediyecilik anlayışımızı yeni seçilen belediye başkanlarımız da sürdürecektir. Tüm belediye başkanlarımız Yozgat'ın tüm ilçelerinde ve beldelerinde hizmet kalitesini yükseltmek için projeler üretecek, altyapı sorunlarını çözecek ve sosyal yaşamı geliştirmek için çaba harcayacaklardır. Yerel yönetimlerde adaletli bir şekilde kaynakların dağıtılmasını sağlayacaklar ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Yozgat’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat üyelerimize ve destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin özverisi ve desteği olmadan bu sonuca ulaşmamız mümkün olmazdı. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacak, onların beklentilerini karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“KAZANAN YOZGAT OLACAK”

31 Mart yerel seçimlerinde kazananın Yozgat’ın olduğunun altını çizen Sedef, “Yozgat'ın geleceği için verdiğimiz sözleri tutmak adına, halkımızın ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşacağız. Herkesin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebileceği bir Yozgat için var gücümüzle çalışacağız. Son olarak, bu seçimlerde bize destek veren tüm Yozgatlı hemşerilerimize minnettarım. Bizlere olan inancınızı boşa çıkarmayacak, sizlere layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Burada kazan ne MHP’dir ne diğer partilerdir. Burada kazanan Yozgat olacaktır. Hangi partiden olursa olsun bütün belediye başkanlarımızın yapacakları projelerinde Yozgat Milletvekili olarak emirlerinde olacağımı ifade etmek istiyorum. Yozgat merkezi de çok az bir fark ile kaybettik. Yarından itibaren de kaleyi almak için yine çalışmalarımız devam edecektir. Bir sonraki seçimin çalışmasına da 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren start verdik. Bugün seçim bitti desek bile biz yarın yeni seçim varmış gibi hazır olacağız. Hemşerilerimizle iç içe olmayı sürdüreceğiz MHP olarak, Yozgat'ın kalkınması ve refahının artması için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Halkımızın desteğiyle, Yozgat'ı daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. Yozgat halkına teşekkür eder, bu başarıyı birlikte kutlarız” dedi.