Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin vergi kaçırmak amacıyla sıkça başvurduğu "IBAN üzerinden ödeme" yöntemine karşı önlemler almaya hazırlanıyor. IBAN aracılığıyla ödeme yapan veya yaptıranlar artık ağır cezalarla karşı karşıya! Konuyla ilgili uzmanlar önemli detayları paylaştı. İşte detaylar...

Son zamanlarda, bazı işletmeler müşterilerinden "POS cihazı arızalı" veya "Banka komisyonları yüksek" gibi bahanelerle IBAN üzerinden ödeme talep ediyor. Bu durum vergi kaçırmaya ve kayıt dışı işlemlere zemin hazırlıyor. CİMER ve ilgili kurumlara bu yönteme ilişkin yapılan şikayetler giderek artıyor.

Hürriyet yazarı Oya Armutçu'nun bugünkü köşe yazısına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, müşterilerin IBAN üzerinden yapılan ödemelerle gelirlerini kayıt dışı hale getiren işletmelerin peşine düştü. Vergi hukuku uzmanı avukat Dr. Burak Aslanpınar, konuyla ilgili soruları yanıtladı ve merak edilenleri açıkladı.

IBAN İLE ÖDEME YASAL MI?

Banka hesapları aracılığıyla yapılan ödemeler yasaldır, ancak işlem tarafları ve miktarı doğru olduğunda geçerlidir. Ancak, başka birinin IBAN'ını kullanarak banka komisyonundan veya vergi ödemekten kaçınmak gibi amaçlarla yapılan işlemler yasa dışıdır ve ağır cezaları gerektirir.

FATURA KESİLMEYEN ÖDEMELER İÇİN DURUM NE?

Ödemeyi yapan işletmenin fatura kesmediği durumlar için ciddi yaptırımlar söz konusudur. Vergi mükellefiyeti olan bir işletme her fatura için düzenlemediği için ciddi cezalarla karşılaşabilir. Ayrıca, ödenmeyen vergiler ve gecikme cezaları da eklenir.

IBAN'A ÖDEME YAPAN MÜŞTERİ RİSK ALTINDA MI?

IBAN üzerinden yapılan ödemelerde, paranın gönderildiği hesap yasa dışı bir faaliyetle ilişkili olabilir. Bu durumda, ödemeyi yapan kişi de suça ortak kabul edilebilir ve dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir.

BANKA KOMİSYONU TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

İşletmeler, müşterilerinden kart kullanımı nedeniyle ek komisyon talep edemezler. Ayrıca, banka komisyonu fiyatının üzerine ek ücret eklemek de yasaktır.

ÖDEMENİN IBAN'A YAPILMASI ZORUNLU MU?

Müşterilerin kartla ödeme yapmak istemesine rağmen işletmelerin IBAN'a ödemeye zorlaması yasaya aykırıdır. İşletmeler, müşterilerin banka kartı veya kredi kartıyla yapacakları ödemeleri kabul etmek zorundadır.