Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde ikinci dönem aday din görevlileri için mesleki eğitim programı başladı. Programa, 136 aday din görevlisi katılıyor.
Eğitim programının açılışına katılan Vali Mehmet Ali Özkan, Türkiye'nin Tam Ortası Yiğitler Şehri Yozgat'ta böylesine önemli bir eğitim programına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Vali Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzüncü kuruluş yıl dönümünü kutladı ve eğitime katılanlara başarılar diledi.
Kaynak: Haber Merkezi