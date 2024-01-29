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Yozgat'ta yaklaşan Sevgililer Günü, gül fiyatlarında önemli bir artışın yaşanacağına dair söylentilere sahne oluyor.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte artan enflasyon ve genel maliyetlerin yükselmesi, gül fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

Taylan Çiçekçilik'in sahibi Kemal Şahin, şu an itibariyle bir adet gülün 50 lira olduğunu belirtirken, Sevgililer Günü'nde bu fiyatın 70 ila 80 lira arasında değişebileceğini açıkladı.

Şahin, artan maliyetlerin özellikle çiçekçi esnafını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, mevcut durumda bir adet gülün 50 TL olduğunu ifade etti. Sevgililer Günü'ne yaklaşıldıkça bu fiyatın 70-80 lira arasında gidip geleceğini belirtti.

Gül fiyatlarındaki bu artışın, en az gül buketi almak isteyenleri 300-400 lira gibi bir maliyetle karşı karşıya bırakabileceğini dile getiren Şahin, gül adedinin artışına paralel olarak fiyatların da yükseleceğini öngördü.