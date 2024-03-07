Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle Türkiye’de 800 bin TL altında araç kalmadı.

Sıfır otomobillerdeki son zamların etkisiyle, Türkiye genelinde 800 bin TL'nin altında bir araç bulmak artık mümkün değil.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin şubat ayı raporlarına göre, ülkemizde geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı.

Şubat ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede ulaştı.

Zamların etkisiyle 800 bin TL altında otomobil bulmak mümkün değilken, en uygun fiyatlı 10 otomobil şu şekilde sıralanıyor:

Hyundai i10 - 806 bin TL

Fiat Egea Sedan - 814 bin 900 TL

Kia Picanto - 823 bin TL

Fiat Panda - 830 bin 900 TL

Renault Taliant - 864 bin 900 TL

Dacia Sandero Stepway - 883 bin TL

Dacia Spring - 885 bin TL

Citroen C3 - 898 bin TL

Dacia Sandero - 898 bin TL

Leapmotor T03 - 899 bin TL