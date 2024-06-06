Yozgat’ta terminal bölgesinde yer alan ATM’lerin yeri değişti.
Terminal bölgesinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle ATM’ler Sosyal Güvenlik Kurumu arkasında bulunan belediyeye ait arsaya yerleştirildi.
Yer değişikliği hakkında Yozgat Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada; “Yozgat Terminali bölgesinde bulunan ATM'ler, yapılacak yol çalışmaları nedeniyle taşındı. Vatandaşlarımızın hizmetlerinde aksama yaşanmaması amacıyla, ATM'ler Sosyal Güvenlik Kurumu arkasında bulunan belediyemize ait arsaya yerleştirildi. Yeni yerlerine taşınan ATM'ler, vatandaşların kolayca erişim sağlayabileceği şekilde konumlandırıldı. Halkımızın bilgisine sunar, anlayışları için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.