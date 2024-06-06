Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklanmasının ardından Semih Kılıçsoy’un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde...

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev alan Kılıçsoy, halihazırda Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Semih Kılıçsoy, (d. 15 Ağustos 2005), forvet pozisyonunda oynayan millî futbolcudur. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Semih Kılıçsoy, futbol kariyerine Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başladı. 2016 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olan Kılıçsoy, 2023 yılında profesyonel futbol hayatına adım attı. 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde attığı golle Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti.

Kılıçsoy, 25 Aralık 2023 ile 13 Ocak 2024 tarihleri arasında oynanan dört lig maçında beş gol kaydederek Türk futbol tarihinde üst üste dört lig maçında gol atan en genç futbolcu unvanını kazandı. 2023-24 sezonunda attığı 10 golle Beşiktaş tarihinde bir sezonda en genç 10 gol atan oyuncu unvanını elde etti.

FUTBOL KARİYERİNDEKİ İLERLEMESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Gaziosmanpaşa Venüs

Gop Venüs altyapısında futbola başladı.

Arnavutköy Yaylaspor

16 Ekim 2015 tarihinde Arnavutköy Yaylaspor'un altyapısına transfer oldu.

BEŞİKTAŞ

19 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu ve 2023 yılına kadar uzanan ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Beşiktaş'ın genç ve rezerv takımlarında başarılı bir performans sergiledi ve 2025 yılına kadar uzattığı sözleşmeyle kulübe olan bağlılığını gösterdi.

A TAKIM

Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı'yla başladığı sezonda 17 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki ilk maçına 26 Şubat 2023 tarihinde çıktı.