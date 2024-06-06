Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nda, 'FETÖ' lideri Fetullah Gülen'in ABD tarafından Türkiye'ye teslim edildiği iddiaları gündeme geldi. Komisyon Başkanı Fuat Oktay, konuyla ilgili olarak "Bende bilgi yok" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Fuat Oktay'dan konuya açıklık getirilmesini talep etti. Salıcı'nın komisyon tutanaklarına göre paylaştığı bilgilere göre, Fuat Oktay, "Bilgisi olan arkadaşlarımız varsa paylaşabilir, ancak bende herhangi bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?" şeklinde yanıt verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a katılarak, "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, bu açıklamanın ardından, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Türkiye’nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır. Türkiye’ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi bu bedeli ödemiştir. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 'FETÖ' tarafından yönetilen Herkul isimli sosyal medya hesabından, Fetullah Gülen'in son halini gösteren, daha önce yayımlanmamış bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın altına ise "Sıhhatini merak eden sevenlerine inşirah olması ümidiyle az önce aldığımız kare…" notu düşüldü.