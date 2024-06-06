Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklanmasının ardından Juventus'un yükselen değeri Kenan Yıldız’ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Kenan Yıldız kimdir? Kenan Yıldız, Juventus'tan aldığı maaş ne kadar?

KENAN YILDIZ KİMDİR?

4 Mayıs 2005 tarihinde Regensburg'da dünyaya gelen Kenan Yıldız, Futbol kariyerine de Regensburg altyapısında başladı.

2012 yılında Bayern Münih altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, Alman devinin alt yaş takımlarında forma giydikten sonra 2022'de Juventus'a imza attı.

Juventus'ta bu sezon A takıma yükselen Kenan Yıldız, Serie A'daki Frosinone maçından sonra kupadaki Salernitana maçında da ağları sarsmayı başardı.

KENAN YILDIZ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Forvet arkası, sağ ve sol kanat olarak forma giyebilen genç yıldız adayı, alt yaş kategorilerinde ise A Milli Takımımızı seçti.

U17 Milli Takımı ile 10 maça çıkan Kenan, 3 gol kaydetti. U21 Milli Takımı ile ise 8 maçta şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kenan Yıldız, 2022/23 sezonunun başında transfer olduğu Juventus'un A Takım'ı ile de 5 kez maça çıkmayı başarmıştı.

KENAN YILDIZ'IN MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, Juventus'tan sezon başına yaklaşık 300 bin euro kazanıyor.

19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Sergilediği etkileyici oyunla izleyenleri kendisine hayran bırakan 19 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro.