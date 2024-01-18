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Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Neslihan Sargın, başarılı bir deri işlemeciliği kursuna liderlik ediyor.

Sargın'ın önderliğindeki kurs, 7'den 70'e herkese hitap ederken, katılımcılarına orijinal ve natürel vaketa derisi ile tanıştırıyor.

Kurs sürecinde, öğrencilere önce kalıp çıkartma teknikleri öğretilirken, ardından elde saraç olarak gerçekleştirilen dikiş işlemleriyle pratik beceriler kazandırılıyor. Özellikle vaketa deri ve crazy deri gibi yumuşak boyalı deri türleri kullanılarak yapılan çalışmalar, kursiyerlere orijinal sığır derisiyle işlemenin inceliklerini sunuyor.

Deri işlemeciliği kursunda, çanta, kemer, laptop çantası, cüzdan gibi birçok ürünün yanı sıra abajur, kalemlik, gözlük kılıfı gibi günlük yaşamın her alanında kullanılabilecek ürünler de üretiliyor. Sargın'ın liderliğindeki kursta toplam 18 öğrenci, büyük bir ilgi ve heyecanla deri işleme sanatını öğrenmeye devam ediyor.

Deri işlemeciliği kursu, hem geleneksel el becerilerini sürdürmeyi hedefleyenler için hem de modern tasarım anlayışını benimseyenler için ideal bir platform sunuyor. Neslihan Sargın, kursun katılımcılara yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı sunduğunu ve el emeği ile tasarlanmış ürünlerin özel bir değer taşıdığını vurguluyor.

Eğitim merkezindeki deri işlemeciliği kursuna katılmak isteyenler, hem geleneksel el sanatlarına ilgi duyanlar hem de yeni beceriler kazanmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

“KURSUMUZ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR”

Kurs Öğreticisi Neslihan Sargın, “Yozgat halk eğitim merkezinde usta öğreticiyim. Deri işlemeciliği kursu vermekteyim. Kursumuz 7den 70e herkese hitap etmektedir. Deri kursunda orijinal vaketa natürel vaketa kullanmaktayız. Derilerimize önce kalıplarımızı çıkartıp sonra işliyoruz elimizde saraç olarak dikiyoruz. Makine dikişi olarak değil de saraç olarak dikiş yapıyoruz. Kursta 18 öğrencim var ve hepsi de büyük ilgi ile gelmektedir. Deri türleri olarak vaketa deri ve crazy deri kullanıyoruz yumuşak boyalı deri kullanıyoruz. Ve bu kullandığımız deriler, orijinal sığır derisi. Deri işlemeciliği kursumuzda; çanta, kemer, laptop çantası, cüzdan hatta abajur kalemlik gözlük kılıfı okkını yani sadak yapıyoruz. Günlük yaşamın her alanında deri işlemeciliğini kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.