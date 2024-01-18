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DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı belli oldu.

Türkiye'de siyaset gündemi 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimlere kilitlenmişken, partilerin adayları da açıklanmaya başlandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Yozgat Belediye Başkanlığı için Yozgat Emlakçılar Odası Dernek Başkanı Asım Çelikel aday gösterildi.

Yerel seçimler için hazırlanan projelerin Yozgat halkının ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt verecek şekilde tasarlandığını belirten DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Asım Çelikel, Yozgat’ın sorunlarını ele alacaklarını ifade etti.