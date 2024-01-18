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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılındaki enflasyon oranının yüzde 62 olarak açıklanmasına rağmen, kasko sigortası fiyatlarında önemli bir artış yaşandı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre, 2023'ün ilk 11 ayında kasko fiyatları yüzde 95 oranında arttı. Bu dönemde TÜİK, enflasyon oranını yüzde 62 olarak bildirdi. Araç başına kasko fiyatlarındaki bu yüzde 95'lik artışla birlikte, kasko fiyatları 5 bin 106 liradan 8 bin 437 liraya yükseldi. Otomobillerde ise bu artış, 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya çıktı. Kamyonetlerde ise en büyük artış yüzde 215 olarak kaydedildi.

2023'ün ilk 9 ayına ait verilere göre, sigorta şirketleri toplam 57 milyar lira prim toplarken, bu karşılığında 22.4 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Şirketler ayrıca gelecek dönemde olası hasarlar için 10.9 milyar lira ayırdı.

Teknik olarak hasar/prim oranının yüzde 58 olduğu ortaya çıkan rakamlar, sigorta şirketlerinin faiz geliri elde ettiğini gösteriyor, zira toplanan primle hemen hasar ödemesi yapılmadığından kaynaklanan faiz geliri söz konusu. Mali kâr ile birlikte, sigorta şirketlerinin yüzde 53.5 kâr marjıyla faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, sigorta şirketleri trafik sigortasından kaynaklanan zararı kasko sigortası gelirleriyle telafi etmeye çalışıyorlar.