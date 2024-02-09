Toplantıda konuşan Yozgat Defterdarı Yüksel Enoğlu, 2023 yılı sonu itibariyle yoğun vergi düzenlemelerinin hayata geçtiğini ve enflasyon muhasebesinin bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yılsonunda büyük beklenti oluştuğunun altını çizen Enoğlu, “2023 yılı sonu itibariyle yoğun vergi düzenlemeleri hayata geçti ve enflasyon muhasebesinin bu açıdan da önemli oldu. Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yılsonunda büyük bir beklenti vardı. Kamuoyu beklentisi son dakikaya kadar acaba torba yasada değişiklik olur mu şeklindeydi ve yılın son gününde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uygulamalarla ilgili birlik ve bütünlük getirmiş oldu. Taslak olarak daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yer alan taslaktan farkı olmayan tebliğimiz yürürlüğe girdi. Toplantımızın özellikle bu noktada faydalı olacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen de enflasyon muhasebesi konusunun günümüz şartlarında büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Evcimen, “Enflasyon muhasebesi ise bu fiyatı ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Enflasyon birkaç konudan kaynaklanıyor. Muhasebe süreci ise genellikle tüketici fiyat endeksi ve toplam fiyat endekslerinin kullanıldığı bir metodolojidir. Sonuç olarak enflasyon muhasebesi ekonomik kararlar almak, politikalar oluşturmak ve ekonomik istikrarı sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu konuların görüşüldüğü toplantımızın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ise enflasyon muhasebesinin, işletmelerin gerçek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını belirlemeleri noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Arslan konuşmasının devamında şunları söyledi; “Enflasyon muhasebesi, yeni bir erteleme olmazsa 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu önemli düzenlemenin tüm detaylarını konuşmak adına bugün bir aradayız. Son üç yıldır artan ve bir yıldır da etkisi daha çok hissedilen enflasyon, ne yazık ki mali tablolarımızda tahribata yol açmaktadır. İşletmelerimiz yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan kârların vergilendirilmesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu da işletmelerimizin sermayelerini vergi yoluyla devlete aktarmalarına sebep olmaktadır. Aynı zamanda işletmelerimiz yerine koyma maliyetini dikkate alarak fiyat belirleme durumunda kalıyor ki bu durum enflasyon açısından olumsuzluk oluşturuyor. Dolayısıyla enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Düzenleme işletmelerimize büyük ölçüde fayda sağlayacağı gibi bir takım olumsuzlukları da doğuracaktır.”