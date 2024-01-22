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Yozgat’ta pazar günü sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi.

Akdağmadeni ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Gece geç saatlerde ve sabaha karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede ekipler teyakkuz halinde.

Kar yağışı nedeniyle ilçede olumsuzlukların yaşanmadığını belirten Akdağmadeni Belediyesi sosyla medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaymakamlık tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada; “İlçemizde yoğun olmamakla birlikte devam eden kar yağışı nedeniyle yollarımızda herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gece geç saatlerde ve sabaha karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Yola çıkacak vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiği yanı sıra zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını ve trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri için 7/24 görevde olan emniyet, jandarma, karayolları ve özel idare ekiplerimize kolaylıklar diler, çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.