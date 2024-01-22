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Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacak. Peki Uzayda telefon var mı? Uzayda telsiz mi var? Uzayda telefon kullanılır mı?

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydaki görevi sırasında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesini gerçekleştirecek. Gezeravcı, uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye ile en az 7 kez iletişim kuracak.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, ilk görüşme bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak.

Alper Gezeravcı'nın programında ailesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.

İlk Türk astronot, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi ile iletişim kuracak.

Uzay araçlarıyla iletişim, radyo dalgaları kullanılarak sağlanıyor. Her uzay aracında radyo dalgalarını alan ve radyo dalgaları yayan sistemler bulunuyor.

Uzay araçları tarafından gönderilen sinyaller, Dünya üzerindeki çok büyük antenler tarafından algılanıyor.

Uzay aracı ile iletişimin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için antenlerin konumu dikkatli bir şekilde seçiliyor.

NASA’nın kullandığı Deep Space Network (DSN) sistemi, insanlı ve insansız tüm uzay araçlarıyla iletişim kurmak amacıyla kullanılıyor.

DSN sisteminde yer alan üç istasyonun 360 derecelik görüş açısı, uzay araçlarının istasyonların en az biriyle iletişim halinde kalabilmesini sağlıyor.