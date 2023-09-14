Yozgat’ta okul çevrelerindeki güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci ve velilerin rahat bir eğitim ortamda bulunmaları hedefleniyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda, Yozgat'ta okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde etkili denetimler gerçekleştiriliyor. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan karma ekipler, bu denetimlerde aktif bir rol oynuyor.

Karma ekipler, okul çevresindeki güvenliği sağlama konusunda kararlı bir şekilde çalışıyor.

Denetimler sırasında kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılıyor ve okul çevresinde dikkat çeken araçlar titizlikle kontrol ediliyor.

Ayrıca, ekipler okulların önündeki trafik akışını düzenleyerek öğrencilerin güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

Yapılan denetimler, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. (Melike Aslı Arslan)