Düzce'de Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulmasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı. Düzce'de Kültür Mahallesi Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinde A.D. idaresindeki 81 ADN 460 plakalı motorsiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savruldu.

Kazanın etkisiyle yerde sürüklenen sürücü, kaskının olmaması sonucu başına darbe alarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevkedildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.