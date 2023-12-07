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Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla "Oku-Yorum" projesini hayata geçirmişti.

Bu kapsamda Yozgat İl Müftülüğü, din görevlilerini kitap okuma ve tahlil programlarında bir araya getiriyor.

İl Müftüsü Ali Gülden rehberliğinde Hüzn-i Baba Konağı'nda bir araya gelen din görevlileri, "Asr-ı Saadet'ten 365 Gün" isimli kitabın tahlilini gerçekleştirdi.

Oku-Yorum projesi kapsamında kitap tahlili yapmak üzere buluşmaların her iki hafta da bir düzenli olarak devam edeceğini belirten Müftü Gülden, katılımcılara teşekkür etti.