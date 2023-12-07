Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla "Oku-Yorum" projesini hayata geçirmişti.

Bozkır’dan Bal’a ziyaret Bozkır’dan Bal’a ziyaret

Din görevlileri proje ile buluşuyor

Bu kapsamda Yozgat İl Müftülüğü, din görevlilerini kitap okuma ve tahlil programlarında bir araya getiriyor.

İl Müftüsü Ali Gülden rehberliğinde Hüzn-i Baba Konağı'nda bir araya gelen din görevlileri, "Asr-ı Saadet'ten 365 Gün" isimli kitabın tahlilini gerçekleştirdi.

Oku-Yorum projesi kapsamında kitap tahlili yapmak üzere buluşmaların her iki hafta da bir düzenli olarak devam edeceğini belirten Müftü Gülden, katılımcılara teşekkür etti. 

Kaynak: Haber Merkezi