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Yozgat’ta kuruyemiş esnafı, soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşların evlerde vakit geçirmek için daha çok bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere rağbet gösterdiklerini belirtti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havadan dolayı dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar daha çok evde vakit geçiriyor.

Evlerinde televizyon başında zamanını değerlendiren vatandaşlar ise kuruyemiş esnafının yolunu tutuyor. Kuruyemişçilerde gülkurusu, üzüm kurusu, incir, hurma, kayısı gibi ürünler tezgâhlardaki yerini alırken, esnaf vatandaşların kuruyemiş ürünlerine ilgisinin arttığını söyledi.

“BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİCİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR”

Yozgat’ta Aydıncan Kuruyemiş sahibi Mesut Aydın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların daha çok evlerinde vakit değerlendirdiğini söyleyerek kuruyemişlere talebin arttığını ifade etti. Vatandaşların bağışıklığı güçlendirici ürünlere rağbet ettiğini dile getiren Aydın, “Havalar soğuyunca, insanlar daha çok evde vakit geçirmeye başladı. Televizyon başında olduğu için insanların kuruyemiş tüketimi bu dönemde biraz daha artışta.

Bağışıklığı güçlendirici gülkurusu, kayısı, üzüm kurusu, hurma, fındık, badem, incir gibi ürünleri tercih ediyorlar. Fiyatlar biraz yüksek ama vatandaşlar yine alabildiği kadar satın oluyor. Kuru meyvelerde ortalama fiyat 100 liranın altına düşmüyor. Kayısı ürünleri 300 ila 400 lira civarında. Kuruyemişe de vatandaşların ilgisi var. Karışık kuruyemiş fiyatları da 175 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.