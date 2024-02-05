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Sarıkaya ilçesinde görev yapan öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda öğretmenlere okulda giyinmeleri için beyaz önlük dağıtıldı.

Öğretmenlerin yarıyıl tatili sonrası önlüklerini aldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız, "Milli Eğitim Bakanlığımızca Olgunlaşma Enstitülerine diktirilen önlükler, öğretmenlerimize verildi. Bakanlığımız tarafından öğretmenlerimize hediye olarak gönderilen beyaz önlükler Namık Kemal İlköğretim okul müdürü tarafından öğretmenlerimize takdim edildi. Bembeyaz önlüklerle bembeyaz sayfalara iz düşümü olmaya devam edecek hakkı ödenmez öğretmenlerimiz. İkinci dönem hepimiz için hayırlı olsun” dedi.