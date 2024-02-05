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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında, 420 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Yerköy ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 420 kilogram kaçak kıyılmış tütün, ile geçirilmiş olup, 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı” ifadelerini kullandı.