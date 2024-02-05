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Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen ortak etkinlikle önemli konularda bilgiler paylaştı.

Düzenlenen etkinlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman personellerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı kapsamında, madde bağımlılığı, terörle mücadele, siber güvenlik, trafik güvenliği ve toplum destekli polis uygulamaları gibi güncel konular ele alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, öğrencilere bu konularla ilgili önemli bilgiler vererek, farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsinur Göçer, etkinlik açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlik sırasında, konuları desteklemek amacıyla kısa film gösterimi yapıldı. Öğrenciler, uzman kişilerin deneyimleri doğrultusunda bilgi edinme fırsatı buldu. Katılımcılar arasında interaktif bir ortam oluşturulması ve öğrencilerin sorularına cevap verilmesiyle etkinlik, bilgi paylaşımının yanı sıra etkileşimli bir atmosferde geçti.

Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin güncel konularda bilgi sahibi olmalarına katkı sağladı.