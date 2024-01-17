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Yozgat’ta dönem sonu etkinliklerinde öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda öğretim programlarının yanında öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, merkez teşkilatımızca koordine edilen proje ve etkinliklerle de bu süreçler destekleniyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Öğrenciler bu etkinliklere bir sorumluluk üstlenerek, ürün ortaya koyarak veya performans sergileyerek katılım sağlamakta, bu vesileyle okullarımızda nice başarı hikâyeleri, iyi uygulamalar, özgün çalışmalar, çevre ve insan duyarlılığına dair faaliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda; Bakanlığımızca 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm kademelerde uygulanmak üzere öğrencilerimize yönelik zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü etkinlikler planlanmış olup ‘Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı’ kapsamında uygulanmaktadır. Etkinliklere katkı ve katılım sağlayan tüm eğitim ailemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.