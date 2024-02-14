Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, konut sahiplerini 20 Şubat'a kadar beyanname vermeye çağırarak, 9 milyon 967 bin lira üzerindeki konut değerlerinin beyan edilmesi gerektiğini hatırlattı. Yüksel, bu verginin Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesiyle düzenlendiğini ve kamuoyunda yeterince bilinmediğini vurguladı.

Verginin "konut" üzerine odaklandığını belirten Yüksel, birçok ev sahibinin vergi beyanında bulunmayı atladığını ya da unuttuğunu ifade etti. Özellikle büyükşehirlerde bulunan değerli konutların, rezidansların ve villaların bu vergiye tabi olduğunu duyurdu.

Her paydaşın ayrı ayrı beyanname vermesi gerektiğini belirten Yüksel, müşterek mülkiyet durumunda maliklerin müşterek veya ferdi beyanname verebileceğini açıkladı.

Yüksel, vergiden muafiyetin ülke sınırları içinde tek meskene sahip olanlar için geçerli olduğunu, birden fazla dairesi olanların ise 9 milyon 967 bin liranın altındaki değerleri beyan etmeyeceklerini dile getirdi.

Vergiye tabi olmayı bilmeyen ev sahiplerinin cezalı duruma düşebileceğini ve bu durumun hem malikleri vergi kaçağı sorumlusu yapacağını hem de Maliye açısından tahsil edilmemiş bir gelir olacağını belirtti.

Beyanname vermeme durumunda para cezası uygulanacağını ifade eden Yüksel, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 42 gecikme faizi uygulanacağını da ekledi.

Beyannamenin Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilmesi gerektiğini belirten Yüksel, beyanname internet ortamında da verilebileceğini ve verginin peşin ödenebileceği gibi, iki eşit taksitte de ödenebileceğini aktardı.

Yüksel, 2022 yılında beyanname vermeyen ve 2023 içinde vergi bakımından cezalı duruma düşen kişilerin pişmanlık uygulamasıyla cezalardan kısmi indirim yaparak vergi idaresi ile uzlaşabildiğini de ifade etti.