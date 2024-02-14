Türkiye'deki bankacılık sektöründe önemli bir değişiklik kapıda. Bankalar, milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek bir kararla banka işlemlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, banka veznesinden 20 bin TL'nin altındaki para çekim işlemleri artık gerçekleştirilemeyecek.

Bankalar, müşterilerin işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için ATM'lerin yaygınlaştırılmasına önem veriyor. Ülke genelinde yaklaşık 49 bin 847 adet ATM bulunurken, vatandaşlar bu cihazlar aracılığıyla para çekme ve yatırma işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Ancak, ATM kullanmayı tercih etmeyen veya bilmeyen bazı vatandaşlar için bu durum dezavantaj oluşturuyor.

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Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, banka veznesinden yapılan 20 bin TL'nin altındaki işlemlerin ATM'ler üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Bu kararın amacı, bankalardaki yoğunluğu azaltmak ve müşterilere daha hızlı hizmet sunmaktır. Ancak, ATM kullanmayı tercih etmeyen vatandaşlar için bu durum bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir.